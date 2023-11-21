İETT otobüsünde dehşet anları... Taksiyle aracın önünü kesip yumrukladılar!

Yayınlanma: 21.11.2023 - 09:41

Güncelleme: 21.11.2023 - 10:10

İstanbul'da 336 Arnavutköy-Eminönü seferini yapan İETT otobüsü şoförü ile taksi şoförü arasında dün akşam saatlerinde, iddiaya göre yol verme yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma sonrasında taksi şoförü, İETT otobüsünün önünü keserek sefere devam etmesine engel oldu.

Araçtan inen taksi şoförü defalarca İETT otobüsünün kapılarının açılmasını isteyerek aracı yumrukladı.

Tartışmaya katılan diğer taksi sürücüleri de şoföre hakaret etti. Yaşananlar İETT şoförünün cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntülerde, yolcuların panik anları ve taksi şoförlerinin küfür ve saldırıları görüldü.