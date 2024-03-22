Belediye otobüsündeki darp davasında yeni gelişme

Mersin'de belediye otobüsünde Hamdiye (71) ve Ramazan Polat (77) çiftini darbettikleri iddiasıyla tutuklu yargılanan sanıklardan A.O.T. (17) tahliye edildi, okul müdürü babası İsmet Turan'ın (53) ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

DHA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 17:38
Belediye otobüsündeki darp davasında yeni gelişme
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Olay, 15 Aralık'ta Toroslar ilçesinde meydana geldi. Hastaneden çıkan Hamdiye-Ramazan Polat çifti evlerine dönmek için belediye otobüsüne bindi. Engelli koltuğuna yönelen çift ile koltukta oturan okul müdürü İsmet Turan ve oğlu A.O.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile İsmet Turan ve oğlu, çifti darbetti.

Olaydan sonra taraflar, birbirinden şikayetçi oldu. İsmet Turan ile oğlu A.O.T., gözaltına alındı. İsmet Turan tutuklandı, oğlu adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bir süre sonra A.O.T. de soruşturma kapsamında tutuklandı.

RAPOR OKUNDU

Sanıklar hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçundan Mersin 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede her iki tarafın da birbirini yaraladığı, ayrıca küfür ve hakaret suçu işlediğine yer verildi.

Sanıklar, bugün 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklar SEGBİS ile duruşmaya katıldı, şikayetçi çift ise sağlık sorunları nedeniyle duruşmada yer alamadı. Duruşmada Ramazan Polat hakkına Mersin Adli Tıp Kurumu'ndan tanzim edilen rapor da okundu. Raporda, Polat'ın 'ruhen kendini savunabilecek ancak bedenen kendini savunamayacak' halde olduğu belirtildi.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Duruşmada savunma yapan İsmet Turan, "Ramazan Polat, otobüste o kadar çok küfrediyordu ki eşi ağzını kapatıyordu. İlk küfrü o etti. Raporu kabul etmiyorum. Küfretmiş olabilirim, hatırlamıyorum. Bana ettikleri küfür ve tehditler için şikayetçiyim. Tahliyemi istiyorum" dedi. Sanık A.O.T. de üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Mahkeme, İsmet Turan'ın tutukluluk halinin devamına, oğlu A.O.T.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Sanık A.O.T. tahliye edildi. Mahkeme ayrıca Polat çiftinin duruşmaya getirilmesine karar verip, eksiklerin de tamamlanması için duruşmayı erteledi.


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