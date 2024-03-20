İETT otobüsü yayaya çarptı: Yaralı kadının tedavisi devam ediyor
Beykoz'da yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Hayriye Demirci'ye İETT otobüsü çarptı. Otobüs yere düşen kadının bacaklarının üzerinden geçti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 13.20 sıralarında Yenimahalle Dr. Ömer Besimpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 34 TN 2287 plakalı İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Hayriye Demirci'ye çarptı.
Durmakta zorlanan otobüs, çarpmanın etkisiyle yere düşen kadının bacaklarının üzerinden geçti. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yaralının yardımına koştu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen yaralı kadının tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Otobüs şoförü ise emniyete götürüldü.
KAZA ANI KAMERADA
Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Hayriye Demirci'nin karşıya geçmeye çalıştığı, o sırada İETT otobüsünün kadına çarptığı anlar yer aldı
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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