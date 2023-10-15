Prof. Dr. Naci Görür'den Düzce depreminin ardından ilk değerlendirme: Stres transferi olmuş olabilir

Akşam saatlerinde Düzce'de meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından değerlendirme yapan Prof. Dr. Naci Görür, bunun bir stres transferi olabileceğini ancak küçük olduğu için önemli olduğunu düşünmediğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2023 - 22:52
Prof. Dr. Naci Görür'den Düzce depreminin ardından ilk değerlendirme: Stres transferi olmuş olabilir
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre, Düzce'nin Gümüşyaka ilçesinde saat 19.57’de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 5.39 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem bazı illerden de hissedildi.

'İKİ FAYIN ARASINDA'

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür Düzce'de meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı.

Görür yaptığı açıklamada, "Yıldıztepe-Gümüşova/Düzce’de 4,0 deprem oldu. Deprem KAF’ın kuzey kolundan ayrılıp Sarıdere ve Yongalık’a doğru uzanan KD-GB doğrultulu iki fayın arasında. İleti attıktan sonra bir çok arkadaş Marmara'daki depremi tetikleyip tetiklemediğini soruyorlar. Bu depremden teorik olarak Marmara'ya belli bir stres transferi olmuş olabilir ama küçük bir deprem olduğu için çok önemli olduğunu sanmıyorum" ifadelerine yer verdi.


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