Prof. Dr. Naci Görür'den Düzce depreminin ardından ilk değerlendirme: Stres transferi olmuş olabilir

Yayınlanma: 15.10.2023 - 22:52

Güncelleme: 15.10.2023 - 22:52

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre, Düzce'nin Gümüşyaka ilçesinde saat 19.57’de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 5.39 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem bazı illerden de hissedildi.

'İKİ FAYIN ARASINDA'

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür Düzce'de meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı.

İleti attıktan sonra bir çok arkadaş Marmaradaki depremi tetikleyip tetiklemediğini soruyorlar. Bir arkadaş da iletimin sonunda sevgiyle demediğim için endişelenmiş. Keşke depreme karşı bu duyarlılığınızı “DEPREM DİRENÇLİ KENTLER”konusunda da gösterip talepkar olsanız. Bu… — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 15, 2023

Görür yaptığı açıklamada, "Yıldıztepe-Gümüşova/Düzce’de 4,0 deprem oldu. Deprem KAF’ın kuzey kolundan ayrılıp Sarıdere ve Yongalık’a doğru uzanan KD-GB doğrultulu iki fayın arasında. İleti attıktan sonra bir çok arkadaş Marmara'daki depremi tetikleyip tetiklemediğini soruyorlar. Bu depremden teorik olarak Marmara'ya belli bir stres transferi olmuş olabilir ama küçük bir deprem olduğu için çok önemli olduğunu sanmıyorum" ifadelerine yer verdi.