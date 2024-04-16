Belediye uyardı: O ilde 5 saatlik su kesintisi
Bayburt Belediyesi su üretim kaynaklarında üretilen suyu taşıyan hatlarda genel bakım çalışmaları yapacak.
Bayburt Belediyesi, isale hattında yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle vatandaşları 5 saatlik su kesintisine karşı uyardı.
Bayburt Belediyesince yapılan uyarıda, "Tüm vatandaşlarımızın dikkatine. İsale hattımızdaki bakım onarım çalışmalarından dolayı yarın 13.00 ve 18.00 saatleri arasında şehrimiz genelinde su kesintisi yaşanacaktır. Anlayışınız için teşekkür eder, saygılar sunarız" ifadelerine yer verildi.
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