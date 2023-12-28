İstanbul'da su kesintisi! İSKİ açıkladı: Hangi ilçelerde sular kesilecek? 28 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Yayınlanma: 28.12.2023 - 11:50

Güncelleme: 28.12.2023 - 11:50

İstanbul’da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler İSKİ tarafından açıklandı. Yurttaşlar, su kesintisin ne zaman son bulacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? 28 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İLÇE: B.Çekmece

ETKİLENEN MAHALLELER: DİZDARİYE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 28/12/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 28/12/2023 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: Beylikdüzü

ETKİLENEN MAHALLELER: BARIŞ MAH., KAVAKLI MAH.

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

BAŞLAMA TARİHİ: 28/12/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 28/12/2023 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: K.Çekmece

ETKİLENEN MAHALLELER: ATAKENT MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 28/12/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 28/12/2023 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: Maltepe

ETKİLENEN MAHALLELER: ALTINTEPE MAH, AYDINEVLER MAH, KÜÇÜKYALI MERKEZ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 28/12/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 28/12/2023 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: Pendik

ETKİLENEN MAHALLELER: RAMAZANOĞLU MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 28/12/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 28/12/2023 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: Sancaktepe

ETKİLENEN MAHALLELER: MECLİS MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 28/12/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 28/12/2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir

İLÇE: Sarıyer

ETKİLENEN MAHALLELER: ZEKERİYAKÖY MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 28/12/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 28/12/2023 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: Tuzla

ETKİLENEN MAHALLELER: TEPEÖREN MAH.

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 28/12/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 28/12/2023 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: Üsküdar

ETKİLENEN MAHALLELER: ACIBADEM MAH, ALTUNİZADE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 28/12/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 28/12/2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.