İstanbul'da su kesintisi! İSKİ açıkladı: Hangi ilçelerde sular kesilecek? 28 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Yurttaşlar, su kesintisinden hangi ilçelerin etkileneceğini merak etti. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? 28 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul’da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler İSKİ tarafından açıklandı. Yurttaşlar, su kesintisin ne zaman son bulacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? 28 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İLÇE: B.Çekmece
ETKİLENEN MAHALLELER: DİZDARİYE MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 28/12/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 28/12/2023 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: Beylikdüzü
ETKİLENEN MAHALLELER: BARIŞ MAH., KAVAKLI MAH.
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI
BAŞLAMA TARİHİ: 28/12/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 28/12/2023 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: K.Çekmece
ETKİLENEN MAHALLELER: ATAKENT MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 28/12/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 28/12/2023 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: Maltepe
ETKİLENEN MAHALLELER: ALTINTEPE MAH, AYDINEVLER MAH, KÜÇÜKYALI MERKEZ MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 28/12/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 28/12/2023 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: Pendik
ETKİLENEN MAHALLELER: RAMAZANOĞLU MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 28/12/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 28/12/2023 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: Sancaktepe
ETKİLENEN MAHALLELER: MECLİS MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 28/12/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 28/12/2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir
İLÇE: Sarıyer
ETKİLENEN MAHALLELER: ZEKERİYAKÖY MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 28/12/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 28/12/2023 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: Tuzla
ETKİLENEN MAHALLELER: TEPEÖREN MAH.
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 28/12/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 28/12/2023 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: Üsküdar
ETKİLENEN MAHALLELER: ACIBADEM MAH, ALTUNİZADE MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 28/12/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 28/12/2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Onlarca ölü ve yaralı var!
- Ercan'dan iki il için 6.8'lik deprem uyarısı!
- Netanyahu’dan Erdoğan’a ‘Hitler’ yanıtı
- Gazeteci Can Ataklı için karar verildi
- Schumacher'in kardeşinden üzen açıklama
- Demirtaş, 'asgari'yi yorumladı
- CHP'li belediye başkanına ölüm tehdidi
- HÜDA PAR Erdoğan’ın projesini çaldı!
- DEM Parti önünde gerginlik!
- 15 dakikada 500 kilometre şarj olan model geliyor