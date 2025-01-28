Müge Anlı sert çıkıştı: 4 çocuğunu yuvaya veren 'baba' eski eşiyle TikTok çekti!

Yayınlanma: 28.01.2025 - 17:25

Güncelleme: 28.01.2025 - 17:25

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine şaşırtıcı bir olay yaşandı. 33 yaşındaki 6 çocuk babası Samet’in, eşini terk ederek eski eşiyle birlikte TikTok’ta dans videoları çektiği ortaya çıktı.

Samet’in eşi Afet Hanım, yaşadıklarını anlatmak için programa katıldı. Afet Hanım, Samet’in önce kendisini terk ettiğini, ardından eski karısıyla birlikte olduğunu ve çocukları yurda bıraktığını söyledi.

CANLI YAYINDA ŞOKE EDEN AÇIKLAMALAR

Kısa sürede bulunan Samet, bugün canlı yayına katıldı. Müge Anlı, 4 çocuğunu yurda verip eski eşiyle dans videoları çeken Samet’e sert tepki gösterdi. Anlı, sözleriyle hem izleyicilerden hem de stüdyo ekibinden büyük alkış aldı.

"33 Yaşındasın, 6 Çocuğun Var…"

Samet’e yönelik tepkisini dile getiren Müge Anlı şu ifadeleri kullandı:



"33 yaşındasın, 6 çocuğun var. 4 çocuğunu yurda veriyorsun, ardından başka bir kadından 2 çocuk daha yapıyorsun. Ben bunu anlamıyorum. Senin çocuklarına devlet bakıyor, peki sen devlete ne kadar katkı sağlıyorsun?"

"Bunun Daha 16 Çocuğu Olur!"



"4 çocuğu yurda veriyor, 2 çocuk daha yapıyor. Bunun daha 16 tane çocuğu olur. Vergisini veren milyonlarca Türk vatandaşının sesi olarak konuşuyorum: Bu adamın çocuklarına biz neden bakıyoruz?"

"Madende Çalıştırın!"

Anlı, Samet’in toplum sorumluluğundan kaçtığını vurgulayıp şu çarpıcı sözleri ekledi:



"Bu adamı alın, bir madende çalıştırın. O kadından o kadına gezip TikTok videosu çekeceğine gitsin kömür çıkarsın, metro kazsın, kanalizasyon çukuru kazsın. Devlete yük olmamalı."

"Neden Sokaklarda Geziyor?"

"Devlet 4 çocuğuna bakarken, bu adam neden sokaklarda geziyor? İlk çocuğunu yurda verdikten sonra çalıştırılsaydı, bunları yapmaya fırsatı olur muydu?" diyerek konuşmasını noktaladı.

Müge Anlı’nın bu sert çıkışı sonrası stüdyoda alkış sesleri yükselirken, olay izleyiciler arasında da büyük yankı uyandırdı.