Belediyelerde borçlanma yetkisi tartışması: Üsküdar'da Dedetaş yönetimini suçlayan Türkmen'in de borçlanma yetkisi istediği ortaya çıktı

Siyasette gözler gelecek hafta başlayacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasına çevrilirken; ilçe belediyelerindeki tartışmalar da sürüyor.

Bu hafta İstanbul'un 39 ilçesinde belediye meclisi toplantıları düzenlenirken 30 yıl sonra AKP'den CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi'nde bu hafta düzenlenen meclis toplantısında, Sinem Dedetaş yönetiminin borçlanma yetkisi istenmesi tartışmalara sebep oldu.

Dedetaş yönetimi, bu hafta düzenlenen meclis toplantısında belediye kanununun 68.maddesi kapsamında, belediye gelirinin yüzde 10'unu geçmeyecek şekilde borçlanma yetkisi talep ederek meclisten onay istedi.

Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, borçlanma yetkisi talep eden Dedetaş yönetimini suçlayarak sosyal medya hesabından "Üsküdar Belediyesi tarihinde ilk kez borçlanma yetkisi istiyor. Hiçbir proje belirtilmeden, hiçbir somut plan ortaya konmadan, sadece personel maaşlarını ödeyebilmek, rutin çarkı çevirebilmek için bankadan kredi çekme yetkisi talep ediliyor" dedi.

YETKİ VE CAMİ SATIŞI

Ancak belediyenin Türkmen'in yönetimde olduğu 2020 yılı ve öncesindeki 2009 ve 2008 yıllarında da borçlanma yetkisi talep ettiği ortaya çıktı.

Hilmi Türkmen yönetiminin, 2020 yılının mayıs ayında düzenlenen meclis toplantısında 75 milyon TL'lik borçlanma yetkisi talep ettiği, teklifin oybirliğiyle kabul edildiği meclis tutanaklarına yansıdı.

Türkmen yönetimindeki belediyenin ayrıca, 2019 yılında da belediyenin vergi borçlarına karşılık Çengelköy Mahallesi'nde bulunan 4 bin metrekare alanlı camiyi Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis etmesi de Ocak 2019 tarihli meclis tutanaklarında yer aldı.

Belediyenin ayrıca Mustafa Kara'nın başkanlık yaptığı 2009 yılında ve Mehmet Çakır başkanlığındaki 2008 yılında da 10 milyon TL'lik borçlanma yetkisi talep ettiği belirtildi.

Şubat ayında da AKP'li Güngören Belediyesi; kamulaştırma davaları, yatırım harcamaları ve hizmet alımları için 325 milyon TL’lik borçlanma yetkisi talep etmiş, talep meclis kararıyla onaylanmıştı. Belediye ayrıca iki iştirak şirketi için borçlanma ve sanayi artırımı kararlarını da meclis çoğunluğuyla onaylamıştı.