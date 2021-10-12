Belediyelerin kayyum döneminde kadrolar ve yapılar yandaşlara verildi

12 Ekim 2021 Salı, 04:00

Kayyum atanan belediyelere ilişkin hazırlanan raporda ihalelerin ve kadroların iktidar partisine yakın kişilere verilmesi dikkat çekiyor. AKP Şırnak Gençlik Kolları Başkanı, özel kalem müdürlüğü üzerinde memur statüsüne alınarak müdür olarak atanırken, Mardin’de YÖK’ün denklik vermemesi nedeniyle avukatlık yapamayan AKP Gençlik kolları üyesi Hukuk Müşavirliği Birimi’nde işe alındı. Denizle sınırı olmayan Batman’da ise deniz ulaştırma ve işletme mühendisi kadroya alındı.

Yerine kayyum atanan Batman Belediye Eşbaşkanı Dr. Mehmet Demir, kayyumla yönetilen 17 il ve ilçe belediyesine ilişkin 142 sayfalık “kayyum raporu” hazırladı. İşte raporda tespit edilen usulsüzlüklerden bazıları:

KIZINI DA ATADI

Siirt Belediyesi kayyumu 199 ihaleden 96’sını pazarlık usulü ile verdi. Sadece 11 ihale, 30 milyon 824 bin TL’ye yapıldı. Taziye evi Ülkü Ocakları’na tahsis edildi. Baykan Belediyesi’nin kadın kooperatif çalışmaları durduruldu. Celadet Ali Bedîrhan Kütüphanesi yıkıldı. Kayyum Osman Bektaşoğlu’nun başkan yardımcılığı görevine getirilen Emniyet müdürü K. Yıldız, kızı İ. Yıldız’ı kendisine danışman olarak atadı. Hukuk İşleri Müdürlüğüne atanan kişi kardeşini, kayyum yetkilileri de AKP Gençlik Kollarından iki kardeşi işe aldı.

KADIN KURUMLARINA KİLİT

Cizre Belediyesi 188 ihaleden 164’ünü pazarlık usulü ile verdi. 10 bina ve iki park bedelsiz olarak diğer kurumlara devredildi, bir bina da satıldı. 1773 metrekarelik minibüs otogarı satışa çıkarıldı. Belediye hizmet binası yandaşlara 40 bin TL’ye verildi. AKP Şırnak Gençlik Kolları Başkanı H. Olcay, özel kalem müdürlüğü üzerinden memur statüsüne alınıp müdür olarak atandı. Şırnak Belediyesi’nin Kadın Merkezi binası, AKP Kadın Kolları’na tahsis edildi. Van ve Akdeniz Belediyesi’nin kadın sığınma evleri kapatıldı. Gürpınar Belediyesi’nin Kadın Yaşam Merkezi KADEM’e devredildi.

EKMEK FABRİKASI YANDAŞA

Batman Belediyesi 487 ihaleden 225’ini pazarlık usulü ile verdi. Dört halkevi, vakıflara ve başka kurumlara tahsis edildi. Bir gençlik merkezi milli eğitime, biri de Yeşilay’a verildi. İki araç emniyete verildi. Günlük 70 bin ekmek üretmesi planlanan fabrika yandaşlara sembolik bir ücretle kiraya verildi. Kadın ve tekstil atölyesi olarak yapılan bina halk eğitime tahsis edildi. Faaliyetleri durdurulan Kadın Danışma Merkezi’nde görevli sosyolog, park bahçelerde görevlendirildi. Kayyum yardımcısı A. Yörük, kızını memur olarak işe aldı. AKP Milletvekili adayı A. Gürbüz’ün eşi M. Gürbüz, özel kalem müdürlüğü üzerinden memur, ardından kültür müdürü yapıldı. Siirt AKP Gençlik Kolları Başkanı İ.H. Bedük, belediyede özel kalem müdürlüğü üzerinden işe alındı. Denizi olmayan kentte deniz ulaştırma ve işletme mühendisi, devlet memuru ücretinin yüzde 25’inden fazla bir maaşla işe alındı.

TÜGVA HER YERDE

Nusaybin Belediyesi bütçesinden yapılmak üzere 2. Hudut Tabur Komutanlığı’nın bina yapım işi ihalesi verildi. 500 bin TL’lik 4x4 Navara marka araç emniyete hibe edildi. Gençlik merkezi 25 yıllığına milli eğitime bedelsiz verildi. Duruca, Girmeli, Akarsu beldelerinde belediye binaları milli eğitime tahsis edildi. Kayyum Emrullah Temizkan, TÜGVA Mardin Temsilcisi M. Çetin’i hukuk işleri Müdürü olarak görevlendirdi. Derik Belediyesi kiraladığı 6 aracı emniyet ve jandarmanın da aralarında bulunduğu kurumlara tahsis etti. Jammer tipi sinyal kesici araç kaymakamlığa hibe edildi. Savur Belediyesi kadın çalışmalarına tahsis edilen bina halk eğitim merkezine tahsis etti.

KAYYUMA KAYYUM

Mardin Büyükşehir Belediyesi (MBB) 432 ihaleden 217’sini pazarlık usulü ile verdi. Yerel seçimlere birkaç gün kala 2 milyon TL’ye araç kiraladı. Kayyum Mustafa Yaman, belediyeye ait Kent AŞ’nin başına yeğeni Y. E. Akça’yı getirdi. Akça’nın, müteahhitlerden komisyon adı altında rüşvet aldığı öne sürüldü. Kent AŞ’de çalışmamasına rağmen beş kişiye altı ay boyunca maaş ödendi. Yaman’ın manevi kızı olarak bilinen özel kalem müdürü M. E. Çatal, düğün masraflarını dahil birçok harcamayı belediye imkânlarından kullandı. Genel sekreter yardımcısı ve aynı zamanda Kent AŞ’nin yönetim kurulu başkanvekilliği olmak üzere üç göreve getirilen Z.Teker, YÖK’ün denklik vermemesi nedeniyle avukatlık yapamayan AKP Gençlik Kolları üyesi oğlu S. Teker’i Hukuk Müşavirliği Birimi’nde işe aldı. Aralarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da bulunduğu heyetlerin 863 bin TL yemek ücreti belediyeye kesildi. Belediyeye ‘geçici’ olarak görevlendirilen 120 polise 38 ay boyunca ‘sosyal denge tazminatı’ adıyla milyonlarca TL ödeme yapıldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı memurluktan men edildi. Kadın müdürlüklerinin üçüne erkek müdür atandı. Alo şiddet hattı kapatıldı. 2.5 milyon TL’ye yapılan projenin ismini değiştirilerek 7.5 milyon TL’ye yeniden ihale verildi. Yaman, geride 1 milyar 180 milyon TL borç bıraktı. İkinci kayyum olarak atanan Mahmut Demirtaş döneminde de Artuklu’da bulunan Yay Camii, Kocatepe İlkokulu ve başka bir arazi Hazine’ye, belediyenin tek trafosu da DEDAŞ’a borç karşılığında devredildi.

DOSYALARA SIĞMAYAN YOLSUZLUKLAR

MBB kayyumlarında yolsuzluk ve usulsüzlük gibi fiillerin işlendiği tespit edildiği beş ayrı soruşturma ve dava açıldı. Davalara göre yüz milyonlarca TL’lik ihaleler kanuna aykırı bir şekilde verildi. Davalara konu olan iddialar şöyle: “11 milyon 152 bin TL’ye gıda yardım kolisi, çiçek alımları ihalesiz yapıldı. Kırsal Yollar Daire Başkanı S. Yıldırım, asfalt ve yol ihalelerinde 352 milyon 453 bin TL’lik usulsüzlük yaptı, ihalesi verilen bu yolların çoğu yapılmadı. ‘Kızıltepe içme suyu inşaatı projesi’ ihalesi 45 milyon 236 bin TL’ye Batur Enerji AŞ’ye verildi, şirket ise alt yükleniciye 16 milyon TL’ye devretti. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı F. Karaboğa, ihalelere fesat karıştırdı ve hayali ihale yaptı. Belediye protokol memuru ve kayyumun danışmanı B. Erdolu, komisyon adı altında firmalardan 246 bin TL aldı. Belediyenin iştiraki MARSU 29 milyon TL zarara uğradı.” Kent AŞ’ye müdür olarak atanan polis E. Uysaler, kadınlara cinsel ilişki karşılığında iş vaadi suçlamasıyla 11 yıl hapis cezası aldı.