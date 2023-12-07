Belediyenin beslenme çantasına engelleme geldi, Belediye Başkanı açıklama yaptı

Yayınlanma: 07.12.2023 - 13:10

Güncelleme: 07.12.2023 - 13:13

Dünyada gıda fiyatları düşerken, Türkiye’de artışını sürdürüyor. Son bir yılda İstanbul’da yaşamanın maliyeti % 80 artarken gıda fiyatları ortalama % 72 yükseldi. Yoksul kesimin maruz kaldığı enflasyon daha da yüksek; DİSK-AR’ın hesaplamalarına göre, en yoksul gelir grubunun gıda enflasyonu %105,5 oranını buldu. Bu durumdan en çok çocuklar etkileniyor. Gıda enflasyonu çocukların beslenme çantasını vurdu. Temel gıda ile dolan beslenme çantasının maliyeti bir yılda % 200 arttı.

Milyonlarca çocuğun kronik yetersiz beslenme ile karşı karşıya kaldığı Türkiye’de ağırlaşan ekonomik koşullar nedeniyle okullarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir öğün ücretsiz yemek verilmesi beklenirken, anaokullarındaki ücretsiz yemek uygulaması da, depremden etkilenen kentler hariç kaldırıldı.

"BUNLAR ZEHİRLİ" DENİLEREK GIDA PAKETLERİ TOPLANIYOR

Bunun üzerine Maltepe Belediyesi, büyüme çağındaki çocuklara destek olmak için ilçedeki 7 ilkokulda pilot çalışma başlattı. Bu çalışma kapsamında, 1000 öğrenciye gıda desteği sunuluyor. Gıda mühendisleri tarafından dikkatle hazırlanan gıda paketleri sabahları okul önlerinde öğrencilere teslim ediliyor. Ancak son günlerde, okul müdürlerinin “Bunlar zehirli” diyerek paketleri çocukların ellerinden aldıkları ortaya çıktı.

ALI KILIÇ: "BİZE DEĞİL, ÇOCUKLARA KÖTÜLÜK"

“Maltepe Belediyesi olarak biz çocuklarımıza destek olduğumuzda bizi engellemeye çalışmaları bize değil, çocuklarımıza yapılmış büyük bir kötülüktür” diyen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, yetkililere şöyle seslendi:

"Bu yapılan, çocuklarımıza reva mıdır? Bırakın, vazifemizi yapalım. Hatta çocuklarımızın aç kalmaması için hemen bir araya gelelim, dayanışma içinde olalım. Bu çağrımın vicdan sahibi yetkililere ulaşacağını temenni ediyorum."