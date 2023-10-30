Belediyeye ait 25 ton malzeme çalan 9 kişiye gözaltı

Yayınlanma: 30.10.2023 - 10:00

Güncelleme: 30.10.2023 - 10:19

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Cumhuriyet Başsavcılığı'na Adalar Asfalt Plenti Tesisi'nden hırsızlık iddiası ile ilgili şikayetiyle çalışma başlatan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonda 4 kişiyi suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı.

Operasyonun devamında malzemelerin çalınmasını organize eden 2 kişinin de aralarında bulunduğu 5 kişi daha gözaltına alındı.

25 ton bitüm malzemesi ve 8 metreküp çakılı çaldığı belirtilen şüphelilerin evlerinde ve araçlarındaki aramalarda 360 bin lira ile 3 ruhsatsız tabanca, 24 tabanca mermisi, 16 sentetik hap ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyet'teki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi, 1 kişi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.