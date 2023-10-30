Belediyeye ait 25 ton malzeme çalan 9 kişiye gözaltı
Samsun Büyükşehir Belediyesi Asfalt Plenti Tesisi'nden 25 ton bitüm malzemesi ve 8 metreküp çakılı çalan 9 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Cumhuriyet Başsavcılığı'na Adalar Asfalt Plenti Tesisi'nden hırsızlık iddiası ile ilgili şikayetiyle çalışma başlatan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonda 4 kişiyi suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı.
Operasyonun devamında malzemelerin çalınmasını organize eden 2 kişinin de aralarında bulunduğu 5 kişi daha gözaltına alındı.
25 ton bitüm malzemesi ve 8 metreküp çakılı çaldığı belirtilen şüphelilerin evlerinde ve araçlarındaki aramalarda 360 bin lira ile 3 ruhsatsız tabanca, 24 tabanca mermisi, 16 sentetik hap ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyet'teki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi, 1 kişi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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