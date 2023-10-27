Potansiyel 400 belediye

27 Ekim 2023 Cuma

Kasım ayının ilk haftası CHP’nin büyük kurultayı var. Kadrolarda kırgın seçmeni ikna edecek bir yenileşme olup olmayacağını önceden kestirmek zor. Ancak CHP’de bir yenileşme gerçekleştirildi. CHP dijitalleşiyor, bazı şeyler işliyor.

İlk tur sonrası görevlendirilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, 10 günlük hızlı bir çalışma yaptı. Partinin seçim sonuçlarını yeterince güvenli ve hızlı toplayamadığı yönünde yapılan eleştiriler ikinci turda ortadan kalkmıştı. Kılıçdaroğlu, bizzat parti verilerine dayanarak 28 Mayıs saat 18.15’te tüm Türkiye çapında sonuçlara hâkimdi. Oluşturulan sistemle sandık verileri hızla genel merkeze aktı, veriler işlendi, açıklanmayan sandık sonuçlarına yönelik öngörüler oluşturuldu. Bu sefer sonuçlar kamuoyunda açıklananlarla örtüşüyor üstüne üstlük erkenden alınıyordu. Yenilginin gölgesinde kaldığı için kimse, bu çalışmalardan söz etmedi. Bizce bunun üzerinde durulması gerekiyor. Devrim Barış Çelik, yapılanları ayrıntılarıyla anlattı. Partinin 7. katında sistem izleme merkezi (SİM) kurulmuş. Genel başkan Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde bu merkezi ziyaret etti ve sosyal medyadan paylaştı.

Çelik, yapılanları şöyle anlatıyor:

“Kısa sürede 200 kişilik bir çağrı merkezi oluşturduk. Kullanılacak sistemin yazılımını yaptık. Sorunlu sandıkları, sonuçlarına ulaşımın zor olduğu yerleri doğrudan telefonla bu çağrı merkezinden aldık. Önceki turda sorun yaşanan 3390 sandıktan ilk sonuçları alan biz olduk. Hem de ilk 20 dakikada sonuçlar elimizdeydi.”

Önceden parti iki kaynaktan veri almaya çalışıyormuş. Yeni sistemle kaynak sayısı 9’a yükseltilmiş. Bu 9 kaynaktan gelen bilgiler birbirleriyle doğrulanmış, açıklar giderilmiş. Ve ulaşılamayan sandık kalmamış. Seçim günü saat 18.40’ta YSK’nin açıkladığı oy düzeyi yüzde 17.8 iken CHP aynı saatlerde sandıkların yüzde 81.4’ünün sonuçlarını sisteme girmiş. Bu saatten sonra seçim sonuçlarına ilişkin yapılan öngörüler, YSK’nin daha sonra açıkladığı verilerle bire bir örtüşmüş. Anladığımız kadarıyla CHP, cumhurbaşkanlığı için yapılan ikinci tur oylamada güvenilir bilgilere hızlı bir şekilde kendi olanaklarıyla ulaşmış. Oluşabilecek birtakım zor durumlar da ortadan kalkmış.

YA YEREL SEÇİMLER...

Çelik ile konuşurken CHP’nin yerel seçimlere yönelik nasıl önlemler aldığını da merak ettik. Yerel seçimlerin en önemli sorunu, yığma seçmen ile belli bölgelerde seçimin kazanılmaya çalışılması. Bu konuda önemli bir altyapı oluşturulmuş. Mart 2024’teki yerel seçimlerde oy kullanma yeterliliği olan bütün yurttaşların listesi YSK’den alınmış. Sık sık güncelleniyor. Seçmen hareketliliği belediye seçimi yapılacak 1391 bölge için izleniyor. İzleme bire bir seçmen bazında yapılıyor, önceki seçimlerle seçmen sayıları kıyaslanıyor, karşılaştırmalar sonunda belirlenen normal dışı gelişmeler doğrudan o bölgedeki parti örgütüne aktarılıyor. Yurttaşlardan gelen tüm uyarılar bütün ayrıntılarına kadar inceleniyor. Her bölgedeki parti örgütü, elinde bütün verileri bulundurarak seçime girecek.

Çelik’e sandık bilgilerinin yerel seçimde nasıl izleneceğini sorduk, şöyle yanıtladı:

“Sandık bilgisi alacağımız kaynak sayısını 9’un üzerine çıkaracağız. Teyit şansımız çok olacak. Güvenilir sonuçları daha hızlı edineceğiz.”

Partide bir çalışma daha tamamlanmış. Belediye başkanlıklarına, belediye meclislerine aday olmak isteyenlerin tüm bilgileri dijital ortama yüklenecek. Aday adaylarının geçmişi, parti örgütünde neler yaptığı, daha önceki adaylıkları gibi kapsamlı bilgiler yer alacak. Ancak bu bilgilere yalnızca genel başkan ve yerel yönetimlerden sorumlu yardımcısı ulaşabilecek. Diğer herkese kapalı.

Çalışma, sandık bazında partilerin ve cumhurbaşkanı adaylarının oylarına, yönelimine, oy geçişlerine tam hâkimiyeti ve veriler üzerinden analiz yapma olanağını sağlamış. Çelik, “Veriler partiniz için ne diyor” sorumuza, “Veriler, Balıkesir, Bursa ve Denizli’yi çok büyük olasılıkla alacağımızı söylüyor. CHP’nin 400 belediye kazanma potansiyeli olduğunu söylüyor” yanıtını verdi.

Önce CHP kadrolarının, sonra seçmenin bu verileri dikkate alması lazım.