Belgeleriyle ortaya koydu: AKP’li isim, İsrail’e kurşun geçirmez cam gönderiyor!

Yayınlanma: 01.08.2024 - 19:59

Güncelleme: 01.08.2024 - 20:05

CHP’li Ali Mahir Başarır, kamuoyuna açıkladığı belgelerle İsrail’e kurşun geçirmez cam ticareti yapıldığını ortaya koydu.

Mersin Limanı’ndan Yunanistan’a, oradan da İsrail’e gönderilen kurşun geçirmez camların limandaki lojistik destek sağlayan kişi ise AKP’nin Mersin eski il başkanı Mekin Merter Salt’a ait olan Salt Grup şirketi.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın açıklamasına göre, camları üreten firma Stargrup Cam Anonim Şirketi.

Bu şirket ürünleri İstanbul’dan Mersin’e gönderiyor. Salt Grup da bu ürünler için depolarını kullandırıyor ve yüklemesini yaptırıyor.

Mallar önce Yunanistan’a, oradan da İsrail’e ihraç ediliyor.

“BU İKTİDARIN FİLİSTİN KONUSUNDA NE KADAR SAMİMİYETSİZ OLDUĞUNU GÖSTERECEĞİZ”

Filistin’de yaşanan katliam nedeniyle tüm dünyanın İsrail’i lanetlediğini ve Filistin’in dramını tüm vicdanlı insanların yaşadığını belirten CHP’li Başarır, “İsrail’in tek taraflı saldırılarının başladığı günden beri, ticari ilişkileri kesin, dedik. Bizi yalanladılar; kısmen ticarin yapıldığını, sonra onların da yasaklandığını söylediler. Ama bu iktidarın, Filistin konusunda ne kadar samimiyetsiz ve yalan dolu bilgiler verdiğini kamuoyuna göstereceğiz” diyerek şu açıklamayı yaptı:

“KONU PARAYSA AKP’NİN VİCDANI OLMUYOR”

“Yer Mersin. Şirket Salt Grup, sahibi Mekin Merter Salt, AKP’nin eski il başkanı. Bu kişi kurşun geçirmez camları Yunanistan’ın Pire Limanı üzerinden İsrail’e ihraç ediyor. Üreten kim; Star Grup. İstanbul Hadımköy’de. Oradan Mersin’e Salt Grup’a, Mersin Limanı’ndan da bugün Yunanistan’a ve oradan İsrail’e gidiyor. Biz bunu barkodlarıyla, evraklarıyla hepsiyle kamuoyuna paylaşacağız. Bu bir utanmazlıktır. Bu bir samimiyetsizliktir. Bu kamuoyuyla, vicdanlarla dalga geçmek, alay etmektir. Hep söylüyorum; konu paraysa, konu ticari ilişkilerse AKP denen partinin ve yönetiminin hiçbir şekilde vicdanı, kalbi ya da öncelikleri olmuyor. Tıpkı Filistin meselesinde olduğu gibi. Şimdi soruyorum. Bu Star Grup, Salt Grup, bu kurşun geçirmez camları neden İsrail’e yolluyor? Tabii İsrail’e bir şey olmasın diye, İsrail kurşun geçirmesin diye. Ama Filistin’de o evlerde o hastanelerde kurşun geçirmez cam yok ve çocuklar ölüyor. Utanın, utanın, utanın.”