'Belgesiz' nargile sunumu yapan 4 kafeye 332 bin TL ceza

Yayınlanma: 09.10.2024 - 10:37

Güncelleme: 09.10.2024 - 10:37

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bir nargile kafeye yönelik denetim gerçekleştirildi.

Toplamda 20 işletmenin denetlendiği çalışmalarda, Nargile Sunum Belgesi (TAPDK) olmadan nargile sunumu yaptığı tespit edilen 4 ayrı işletmeye toplam 332 bin TL idari para cezası uygulanırken, İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı bulunmayan 1 bir işletme hakkında da idari işlem yapıldı.