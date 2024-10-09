'Belgesiz' nargile sunumu yapan 4 kafeye 332 bin TL ceza

Antalya’da nargile kafelere yönelik yapılan denetimlerde, belgesi olmadan nargile sunumu yaptığı tespit edilen 4 işletmeye toplam 332 bin TL para cezası kesildi.

'Belgesiz' nargile sunumu yapan 4 kafeye 332 bin TL ceza
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İHA
Yayınlanma: 09.10.2024 - 10:37

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bir nargile kafeye yönelik denetim gerçekleştirildi.

Toplamda 20 işletmenin denetlendiği çalışmalarda, Nargile Sunum Belgesi (TAPDK) olmadan nargile sunumu yaptığı tespit edilen 4 ayrı işletmeye toplam 332 bin TL idari para cezası uygulanırken, İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı bulunmayan 1 bir işletme hakkında da idari işlem yapıldı.


Etiketler: #nargile #Antalya

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