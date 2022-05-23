Belgrad Ormanı çöplüğe döndü!
Belgrad Ormanı'nda piknikçilerin geride bıraktığı çöpler kirliliğe yol açtı.
İstanbul'da hafta sonunu fırsat bilenler Belgrad Ormanı'na akın etti.
Belgrad Ormanı'nın Bahçeköy'de bulunan girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Birçok memeli ve kuş türünün doğal yaşam alanı olan Belgrad Ormanı'nda, pikniğe gelenlerin yanlarında getirdikleri yiyecekleri ve plastik atıklarını bırakması kirliliğe yol açtı.
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