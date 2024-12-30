Belgrad Ormanı’na dokunma: 'Belgrad Ormanı’nın korunacağının garantisini bize kim verebilir?'

Yayınlanma: 30.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.12.2024 - 04:00

İstanbul’un Kuzey Ormanlarının bir parçası olan Belgrad Ormanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) elinden alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne verildi.

İBB konuyu yargıya taşıdı ancak 29 Kasım’da yürütmeyi durdurma kararı veren İstanbul 13. İdare Mahkemesi, 12 Aralık’ta yürütmeyi durdurma isteminin iptaline karar kıldı. Bunun üzerine Sarıyer Kaymakamlığı, 23 Aralık sabahı 200 kişiden oluşan kolluk kuvvetini Belgrad Ormanı’na yönlendirdi. Ormana giden ekipler, İBB’ye bağlı Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Şefliği’nin tabelalarını söktü.

Belgrad Ormanı içindeki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcübent Tabiat Parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri Giriş Kapıları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından işletilmeye başladı.

10 yıldır İBB tarafından işletilen Belgrad Ormanı’nın tekrardan belediyeye geçmesi için dün CHP ve yaşam savunucuları bir araya gelerek eylem yaptı. Ormanın Bahçeköy girişinde toplanan yurttaşlar, Neşetsuyu Tabiat Parkı’na kadar yürüdü. Neşetsuyu Tabiat Parkı’nda toplanan grup basın açıklaması yaptı.

Burada konuşan CHP İl Başkanı Özgür Çelik, “Belgrad Ormanı İstanbul’un akciğerleridir ve İstanbul’un muhafızları tarafından korunmalıdır. Belgrad Ormanı İBB’ye yeniden devredilmelidir. Siyasi iktidarın geçmiş uygulamalarına bakıldığında İstanbul’un son kalan yeşil alanlarından Belgrad Ormanı’nın korunacağının garantisini bize kim verebilir? Sırf rant uğruna İstanbul’u yok etme pahasına beton kanal ısrarını sürdüren iktidar mı?” dedi.

MADEN DAĞI'NDAKİ SONDAJA TEPKİ

Ordu’nun Korgan ilçesi Tatarcık Yaylası’nda başlatılan maden arama sondaj çalışmalarına yurttaş tepkisi sürüyor. Lorgan Aybastı Kabataş Yaylalarını Koruma Platformu Sözcüsü Bedir Silme, “Ekerken, biçerken olmayanlar, şimdi sofraya oturup Tatarcık, Yeşilyurt ve Soğukpınar halkının alın teriyle pişirip yetiştirdiği sofrada ‘Biz bunları yiyeceğiz’ diyenlere ‘dur’ demek adına buradayız” dedi.