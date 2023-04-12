‘Belki kemik çıkar diye enkazda bekliyorum’

Yayınlanma: 12.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.04.2023 - 04:00

Depremlerin en yıkıcı olduğu kentlerden Hatay’da yurttaşlar ne yakınlarına ulaşabiliyor, ne de onların cansız bedenine. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıkladığı son verilere göre yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bin 399. Ancak kayıpların ölü sayılmaması nedeniyle bu sayının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Depremin gerçekleştiği gün Hatay Güzelburç Mahallesi’nde yıkılan binalardan birisi de İlke Apartmanı’ydı. Apartmanda bulunan 108 kişi enkaz altında kaldı. Yıkımla birlikte yangın da çıktı. 15 kişi kendi olanaklarıyla çıkmayı başarırken 6 günlük aramanın ardından 66 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkazın tamamen kaldırılma çalışmalarına dün başlanırken apartman sakini 27 kişi hâlâ kayıp.

KILIÇ’LARDAN HABER YOK

Enkazda ulaşılamayanlardan birisi de Kılıç ailesi. Kılıç ailesi apartmanın 5. katında yaşıyordu. Bina enkaza döndükten sonra Mustafa Kılıç, eşi Hasret ve kızları Aysel’e ulaşılamadı. Mustafa Kılıç’ın babası Selahattin Kılıç enkaz kaldırma çalışmalarını takip ederken Cumhuriyet’e şu açıklamalarda bulundu:

“Oğlum, gelinim ve torunuma ulaşamıyorum. Hastanelere gidiyoruz ‘depremzede kalmadı’ diyorlar, resmi kurumlardan bilgi alamıyoruz. Bu enkazdan geçen gün üç kişi daha ölü çıktı. Benim çocuklarımın onlarla DNA örneği uyuşmadı. Şu an 27 kayıp var. Enkaz kaldırılırken başında bekliyorum, belki bir kemik çıkar. Yangın da çıkmıştı, yandılar mı onu da bilmiyoruz. Kendileri çıkmış olsalardı, hastanede olsalardı bize ulaşırlardı. Kayıplar. Cenazeler de yok.”