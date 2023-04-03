Depremde yıkılan binanın enkazında erkek cesedi bulundu
- Malatya’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binanın enkazında 30 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.
Malatya'da dün saat 16.00 sıralarında Battalgazi ilçesinde Hamidiye Mahallesi Emeksiz Caddesi üzerinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden yıkılan bir binanın enkaz kaldırma çalışmaları sırasında 30 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir erkek cesedi bulundu.
KİMLİK ÇIKMADI
Üzerinde kimlik çıkmayan ceset ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.
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