Depremde yıkılan binanın enkazında erkek cesedi bulundu

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 09:41

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 09:41

Malatya'da dün saat 16.00 sıralarında Battalgazi ilçesinde Hamidiye Mahallesi Emeksiz Caddesi üzerinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden yıkılan bir binanın enkaz kaldırma çalışmaları sırasında 30 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir erkek cesedi bulundu.

KİMLİK ÇIKMADI

Üzerinde kimlik çıkmayan ceset ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.



