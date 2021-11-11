“Bendeki leş sayısı 16” diyen makinistin işine son verildi
Tekirdağ'da yük treninin minibüse çarpması sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı kazanın ardından sosyal medya üzerinden, "Bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım iki takım kurmam için" yorumunda bulunan makinistin işine son verildi.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi’nde yük treninin geçtiği esnada bir servis minibüsünün hemzemin geçide çıkmasının ardından yük treni minibüse çarpmış ve yaşanan kaza sonucu 6 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralanmıştı.
Kazanın ardından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş.’de görevli olduğu öğrenilen başka bir makinist M.K.A’nın sosyal medyada, kaza haberinin olduğu paylaşımının üzerine “Bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım iki takım kurmam için” şeklinde yorum yaptığı tespit edilmişti.
Makinist M.K.A gelen tepkiler üzerine 6 saat sonra yaptığı yorumları silse de TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada makinistin görevden el çektirildiği ve hakkında soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu. Tüm Türkiye’ de tepki çeken paylaşım sonrasında görevinden el çektirilen makinistin yapılan soruşturması sonucu 10 Kasım 2021 tarihi itibarıyla görevine son verildi.
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