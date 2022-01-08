Benzinde limitli satış başladı
EPGİS, benzinin litre fiyatına 63, motorinin litre fiyatına ise 94 kuruş zam geldiğini duyurmuştu. Bazı benzin istasyonlarında limitli satışın başladığı görüldü.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası(EPGİS), bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 63 kuruş, motorine 94 kuruş zam geldiğini duyurmuştu.
Gece yarısından itibaren geçerli olacak zammın ardından yurttaşlar benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı benzin istasyonlarında uzun kuyrukları aşan yurttaşlar, benzin alırken satış sınırı ile karşılaştı.
Benzinde limitli satış!https://t.co/b3cO4yM8fB pic.twitter.com/7hKugQrp1L— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) January 7, 2022
İstasyon yöneticileri, depolarındaki benzinin bitmesi için kendilerince önlem aldılar. Gaziantep'te yaşayan bir yurttaşın paylaştığı videoda istasyon görevlileri, 200 TL'nin üzerinde satış yapamayacaklarını, yönetimden emir geldiğini söylüyor.
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