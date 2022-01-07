Son dakika | Benzine ve motorine zam
Son dakika | EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 63 kuruş, motorine 94 kuruş zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), nenzin ve motorine yeni zam geldiğini açıkladı.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) January 7, 2022
08/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 63
Motorinde 94 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
EPGİS'ten 'Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı' başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- 08/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
- Benzinde 63
- Motorinde 94 KRŞ/LT
- Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
YENİ YIL ZAMLA BAŞLAMIŞTI
1 Ocak 2022 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 29 kuruş, benzinde 61 kuruş ve LPG’de 78 kuruş fiyat artışı olmuştu.
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