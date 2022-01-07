Son dakika | Benzine ve motorine zam

07 Ocak 2022 Cuma, 20:21

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), nenzin ve motorine yeni zam geldiğini açıkladı.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



08/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 63

Motorinde 94 KRŞ/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) January 7, 2022

EPGİS'ten 'Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı' başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

08/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 63

Motorinde 94 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

YENİ YIL ZAMLA BAŞLAMIŞTI

1 Ocak 2022 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 29 kuruş, benzinde 61 kuruş ve LPG’de 78 kuruş fiyat artışı olmuştu.