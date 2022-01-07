Son dakika | Benzine ve motorine zam

Son dakika | EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 63 kuruş, motorine 94 kuruş zam geldi.

cumhuriyet.com.tr
07 Ocak 2022 Cuma, 20:21
Son dakika | Benzine ve motorine zam
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), nenzin ve motorine yeni zam geldiğini açıkladı.

EPGİS'ten 'Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı' başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

  • 08/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
  • Benzinde 63
  • Motorinde 94 KRŞ/LT
  • Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

YENİ YIL ZAMLA BAŞLAMIŞTI

1 Ocak 2022 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 29 kuruş, benzinde 61 kuruş ve LPG’de 78 kuruş fiyat artışı olmuştu.


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