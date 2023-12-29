Berat Albayrak 3 yıl sonra ortaya çıktı, kameralardan çağrı yaptı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, istifa ettiği günden bu yana ilk kez kamera karşısına geçti. Albayrak’ın yanında eşi Esra Elbayrak da yer aldı.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yıllar sonra ortaya çıktı. Türkiye Gençlik Vakfı’nın 1 Ocak’ta yapacağı ‘Filistin’e destek’ yürüyüşü için çağrı yapan Berat ve Esra Albayrak, insanları Galata Köprüsü’ne çağırdı.
Yeni yılın ilk mesajı:— TürkiyeGençlikVakfı (@tugvaTR) December 28, 2023
Mehmetçiklerimizin ve Gazze'deki şehitlerimizin acısını paylaşmak
ve bu zulme karşı dik duruşumuzu göstermek için Adresimiz Galata Köprüsü pic.twitter.com/lRo88F5bbQ
ALBAYRAK’IN İSTİFASI
Hükümete ve kendisine yönelik eleştirilere rağmen ekonominin 'iyi gittiğini' savunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 8 Kasım 2020’de istifa etmişti. Albayrak, Instagram hesabından sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa ettiğini açıklamıştı.
İstifasını Instagram hesabından duyuran Albayrak, ‘Aileme daha fazla zaman ayıracağım. At izi it izine karıştı’ demişti.
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