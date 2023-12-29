Berat Albayrak 3 yıl sonra ortaya çıktı, kameralardan çağrı yaptı

Yayınlanma: 29.12.2023 - 12:08

Güncelleme: 29.12.2023 - 12:18

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yıllar sonra ortaya çıktı. Türkiye Gençlik Vakfı’nın 1 Ocak’ta yapacağı ‘Filistin’e destek’ yürüyüşü için çağrı yapan Berat ve Esra Albayrak, insanları Galata Köprüsü’ne çağırdı.

Yeni yılın ilk mesajı:

Mehmetçiklerimizin ve Gazze'deki şehitlerimizin acısını paylaşmak

ve bu zulme karşı dik duruşumuzu göstermek için Adresimiz Galata Köprüsü pic.twitter.com/lRo88F5bbQ — TürkiyeGençlikVakfı (@tugvaTR) December 28, 2023

ALBAYRAK’IN İSTİFASI

Hükümete ve kendisine yönelik eleştirilere rağmen ekonominin 'iyi gittiğini' savunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 8 Kasım 2020’de istifa etmişti. Albayrak, Instagram hesabından sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa ettiğini açıklamıştı.

İstifasını Instagram hesabından duyuran Albayrak, ‘Aileme daha fazla zaman ayıracağım. At izi it izine karıştı’ demişti.