Berat Albayrak kitap çıkarıyor: Burası Çok Önemli

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Burası Çok Önemli" ismiyle kitap çıkarıyor. Kitabın cuma günü itibarıyla satışta olacağı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2022 Pazartesi, 11:35
Berat Albayrak kitap çıkarıyor: Burası Çok Önemli
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Burası Çok Önemli" ismiyle kitap çıkarıyor.

Kitabın cuma günü itibarıyla satışta olacağı açıklandı.

Turkuvaz Kitap tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, "Berat Albayrak tarafından kaleme alınan 'Burası Çok Önemli!' cuma günü tüm kitapçılarda" ifadeleri kullanıldı.

.


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler