Berat Albayrak kitap çıkarıyor: Burası Çok Önemli

07 Mart 2022 Pazartesi, 11:35

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Burası Çok Önemli" ismiyle kitap çıkarıyor.

Kitabın cuma günü itibarıyla satışta olacağı açıklandı.

Turkuvaz Kitap tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, "Berat Albayrak tarafından kaleme alınan 'Burası Çok Önemli!' cuma günü tüm kitapçılarda" ifadeleri kullanıldı.

Berat Albayrak tarafından kaleme alınan “Burası Çok Önemli!” cuma günü tüm kitapçılarda.



Ön sipariş için: https://t.co/2sQGOmDMo0 pic.twitter.com/3rodC0x5Fg — Turkuvaz Kitap (@turkuvazkitap) March 7, 2022

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