Berat Albayrak kitap çıkarıyor: Burası Çok Önemli
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Burası Çok Önemli" ismiyle kitap çıkarıyor. Kitabın cuma günü itibarıyla satışta olacağı açıklandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Burası Çok Önemli" ismiyle kitap çıkarıyor.
Kitabın cuma günü itibarıyla satışta olacağı açıklandı.
Turkuvaz Kitap tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, "Berat Albayrak tarafından kaleme alınan 'Burası Çok Önemli!' cuma günü tüm kitapçılarda" ifadeleri kullanıldı.
Berat Albayrak tarafından kaleme alınan “Burası Çok Önemli!” cuma günü tüm kitapçılarda.— Turkuvaz Kitap (@turkuvazkitap) March 7, 2022
Ön sipariş için: https://t.co/2sQGOmDMo0 pic.twitter.com/3rodC0x5Fg
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