Berber Atakan’ı öldüren müşterisi: Babamın mezarına küfretti, vurdum
Adana'da, berber Atakan Denizli’yi (19) sokakta takip ederek tabancayla öldüren Özgür Tekin (21), arkadaşının evinde saklanırken yakalandı. İkilinin bir süre önce tıraş olurken tartıştığı öğrenilirken, ifadesinde "Babamın mezarına küfretti. Çok zoruma gitti. Bende vurdum" diyen Tekin, tutuklandı.
Olay, 16 Eylül günü saat 13.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki motosikletine binen Atakan Denizli, yanına yaklaşan Özgür Tekin’in silahlı saldırısına uğradı. Tekin’in tabancasından çıkan mermi, Denizli’nin göğsüne isabet etti. Denizli, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekiler, giysilerini çıkarıp, Denizli’nin yarasına tampon yaptı. Denizli, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Denizli, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan Atakan Denizli’nin vurulma anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde Denizli’nin, park halindeki motosikletine bindiği, Tekin’in ise tabancayla ateş açtığı anlar yer aldı. Saldırgandan kurtulmak isteyen Denizli’nin, ayakkabısını fırlattığı ancak merminin hedefi olmaktan kaçamadığı görüldü.
TIRAŞ SIRASINDA TARTIŞMIŞLAR
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından yaptığı çalışmada, eşkalini belirlediği Özgür Tekin’i, arkadaşının Yenibey Mahallesi’ndeki evinde saklanırken yakaladı. Mahallede berberlik yapan Denizli ile Tekin’in tıraş sırasında tartıştığı öğrenildi. Gözaltına alınan Tekin'in, ifadesinde “Babamın mezarına küfretti. Çok zoruma gitti. Ben de vurdum” dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Özgür Tekin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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