Samsun'da kadın cinayeti: Amcası tarafından vuruldu

19 Eylül 2022 Pazartesi, 09:10

Ortaklar Mahallesi'nde mahalle muhtarı Mehmet T, evlerinin bahçesinde ailecek oturdukları esnada ruhsatlı tabancasının ateş alması sonucu yeğeni 20 yaşındaki Ayşenur T'yi yaraladı.

KURTARILAMADI

Mehmet T, yaralı kadını kendi aracıyla Havza Devlet Hastanesi'ne getirdi. Ayşenur T, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muhtar Mehmet T, hastaneye gelen Havza İlçe Jandarma Komutanlığa bağlı ekibe silahıyla teslim oldu.