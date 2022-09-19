Samsun'da kadın cinayeti: Amcası tarafından vuruldu
Samsun'un Havza ilçesinde mahalle muhtarı olan amcası Mehmet T. tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti. Mehmet T., daha sonra jandarmaya teslim oldu.
Ortaklar Mahallesi'nde mahalle muhtarı Mehmet T, evlerinin bahçesinde ailecek oturdukları esnada ruhsatlı tabancasının ateş alması sonucu yeğeni 20 yaşındaki Ayşenur T'yi yaraladı.
KURTARILAMADI
Mehmet T, yaralı kadını kendi aracıyla Havza Devlet Hastanesi'ne getirdi. Ayşenur T, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Muhtar Mehmet T, hastaneye gelen Havza İlçe Jandarma Komutanlığa bağlı ekibe silahıyla teslim oldu.
Video Haberler
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
- Van Gölü sahilinde 20 ton çöp toplandı
- Kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyor
- Erdoğan'dan Amerikalı'ya 'sigara' uyarısı
- İneğinin ölümüne üzülüp kalp krizi geçirdi
- Kazıda Helenistik döneme ait kanatlı Eros figürü çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kilit isim İstanbul'a getirildi
- İstanbul'da LGBTİ+ karşıtı miting
- AKP'li Taşkesenlioğlu protestosu
- Afişler teker teker toplatılıyor
- Peker'in avukatından 'Emre Olur' açıklaması
- Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Doluya dikkat!
- O iddialar için harekete geçildi
- Soylu'dan 'soysuz' çıkışı
- Gözaltında ölen kadının cenaze töreni sonrası protesto
- Cansu'nun üniversite sevinci, 6 saat 15 dakika sürdü