Berber dükkanında faciadan dönüldü: Saç kurutma makinesi alev aldı!

17 Eylül 2022 Cumartesi, 12:23

Cebeci Mahallesi'nde bir berber salonunda çalışan Bayram Ali Aydın, müşterisinin saçını kurutmak için saç kurutma makinesini prize taktı. Bir süre çalışmayan makine berberin ellerindeyken sebebi bilinmeyen bir şekilde kablo kısmından kıvılcımlar saçarak alev almaya başladı.

HEMEN ŞALTERİ İNDİRDİLER

Makineyi elinden hızla atan berber kabloyu prizden çıkarmaya yönelirken yardımına koşan işyerindeki diğer çalışanlar elektrik şalterlerini indirerek olaya müdahale etti.

Yaşanan panik anları işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"DAHA KÖTÜSÜ OLABİLİRDİ"

Berber Bayram Ali Aydın, "Her zamanki gibi çalışıyordum, müşterimin saç kesimini bitirdikten sonra saçlarını kurutmak istedim. Saç kurutma makinesini çalıştırdığımda önce çalışmadı. Bir süre sonra kıvılcımlar çıkmaya başladı, makine parladı. Ben de müşteri de korktuk. Hemen elimden fırlattım, o sırada iş arkadaşım elektrik şalterlerini indirdi. Daha önce böyle bir problem yaşamadık, elektrikle, kabloyla alakalı olduğunu düşünüyoruz. Müşteri de şaşkınlık içindeydi, olaydan sonra saçlarını tekrar kurutmamı istedi, sıfır makine açtım. Daha kötüsü olabilirdi, müşterinin ya da benim başıma bir şey gelebilirdi. Yangın çıkabilirdi, alevler suratımıza gelebilirdi. Kullandığımız malzemelerimiz zaten kaliteli malzemeler lakin tekrardan hepsini kontrol ettireceğim" dedi.