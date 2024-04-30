Kahramanmaraş’ta iş cinayeti… Kamyonun altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde kum ocağında geri manevra yapan kamyonun altında kalan işçi Remzi Taş (51) hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 17:17
Kahramanmaraş’ta iş cinayeti… Kamyonun altında kalan işçi hayatını kaybetti
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Olay, dün akşam saatlerinde Büyükşehir Belediyesi’nin ilçedeki kum ocağında meydana geldi. Süleyman D.’nin geri manevra yaptığı kamyon ocakta çalışan belediye işçilerinden Remzi Taş’a çarptı. 

Olayı gören diğer işçilerin ihbarı üzerine kum ocağına sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Taş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Süleyman D. ise gözaltına alındı. 

Süleyman D., jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Remzi Taş’ın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Çakallıhasanağa Camii’ne getirildi. Kılınan cenaze namazına Taş’ın ailesinin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Remzi Taş, cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.



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