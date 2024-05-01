İşçi bayramında iş cinayeti!
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Adıyaman'da üzerine inşaat kalıbı düşen işçi hayatını kaybetti.
Karadağ yakınlarındaki bir inşaatta çalışan Cezayir uyruklu Abdelkarım Boudjemah'ın çalıştığı esnada üzerine inşaat kalıbı düştü.
Kazada ağır yaralanan Boudjemah, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Boudjemah, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan Edanur açıklaması
- Cumhuriyet'e açıkladılar: İmamlık yapıyordu
- Otopsi görüntüleri ortaya çıktı
- Valilikten açıklama geldi
- Erdoğan ve Özel görüşmesi...
- Diyanet'ten 'Audi A8' açıklaması
- Panathinaikos'tan Fatih Terim kararı!
- 1 Mayıs'a polis müdahalesi!
- Köprüde intihar girişimi!
- Şırnak'ta 2 asker şehit oldu!