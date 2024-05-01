İşçi bayramında iş cinayeti!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Adıyaman'da üzerine inşaat kalıbı düşen işçi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 01.05.2024 - 11:52
İşçi bayramında iş cinayeti!
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Karadağ yakınlarındaki bir inşaatta çalışan Cezayir uyruklu Abdelkarım Boudjemah'ın çalıştığı esnada üzerine inşaat kalıbı düştü.

Kazada ağır yaralanan Boudjemah, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Boudjemah, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.


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