Berberin şüpheli ölümü: Dükkanın önündeki sandalyede bulundu

Antalya'da berberlik yapan Adem Askan (38) işyerinin önündeki sandalyede ölü bulundu. Çevredekilerin dün akşam saatlerinden bu yana aynı yerde oturduğunu ifade ettiği Askan'ın önündeki masada ise yiyecek ve içecek kutuları olduğu görüldü.

DHA
Yayınlanma: 07.02.2024 - 12:46
Berberin şüpheli ölümü: Dükkanın önündeki sandalyede bulundu
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Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi Barış Manço Caddesi’nde sabah saatlerinde erkek berberi önünde bir kişinin hareketsiz şekilde sandalyede oturduğunu görenler, uyuduğunu düşünüp, uyandırmaya çalıştı. 

Ancak tepki vermeyince, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çağırılan polis ekipleri, ölen kişinin, berberin sahibi 2 çocuk babası Adem Askan olduğunu tespit etti. Askan'ın ölüm haberini alan yakınları da işyerinin önüne gelerek gözyaşı döktü. Adem Askan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 

Adem Askan'ın önündeki masada, yiyecek ve içecek kutuları olduğu görüldü. Çevredeki bazı kişiler polise, dün akşam saatlerinde Askan'ı aynı noktada otururken gördüklerini ifade etti.


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