12.04.2026 14:03:00
DHA
Berdan Çayı'na atladıktan sonra akıntıya kapılmıştı: 9 gündür aranıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Çayı'na atladıktan sonra akıntıya kapılıp kaybolan 18 yaşındaki Batu Yetiş Kerem Kaplan'ı arama çalışmaları 9’uncu günde sürüyor.

Tarsus ilçesi şelale bölgesinde 3 Nisan akşamı Berdan Çayı'na atlayan Batu Yetiş Kerem Kaplan (18), akıntıya kapıldı. Suda sürüklenen Kaplan, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye dalgıç polis sevk edildi.

Kaplan'ın bulunması için Berdan Çayı'nda arama çalışması başlatıldı. Daha sonra bölgeye Jandarma komando, itfaiye, polis arama kurtarma, sahil güvenlik, Milli Eğitim Müdürlüğü arama kurtarma birimi ve AFAD ekipleri de sevk edildi.

Kaplan'ın kaybolduğu yer ile denize uzanan bölge arasındaki 47 kilometrelik alanda, AFAD koordinasyonunda 107 personel, 19 araç, 6 dron ve 3 sonar cihazıyla arama çalışmaları 9'uncu gününde de sürüyor.

VALİ TOROS ÇALIŞMALARI TAKİP ETTİ

Mersin Valisi Atilla Toros, Tarsus Şelalesi mevkiinde akıntıya kapılarak kaybolan Batu'nun bulunmasına yönelik sürdürülen çalışmaları yerinde takip etti. Bölgede inceleme yapan Vali Toros, botla suya açılarak arama çalışmasına katıldı. Ayrıca Toros'un talimatıyla Tarsus Şelalesi köprüsünde güvenlik önlemleri de artırıldı. Olası tehlikeli atlayışların önüne geçilmesi için köprüye tel örgü yapılacağı belirtildi.

İlgili Haberler

Berdan Çayı'nda kayboldu: Batu’yu arama çalışmaları 8'inci gününde
Berdan Çayı'nda kayboldu: Batu’yu arama çalışmaları 8'inci gününde Mersin'in Tarsus ilçesinde, Berdan Çayı'na atladıktan sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolan 18 yaşındaki Batu Yetiş Kerem Kaplan’ı arama çalışmaları 8’inci gününe girdi. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, çayın denize döküldüğü noktaya kadar olan 47 kilometrelik hat havadan ve karadan didik didik taranıyor.
Mersin'de Berdan Çayı'na atlayan genç, suda kayboldu
Mersin'de Berdan Çayı'na atlayan genç, suda kayboldu Mersin Tarsus'ta bulunan Berdan Çayı'na atlayan bir genç akıntıya kapılara kayboldu. Arama çalışmaları sürüyor.
Berdan Çayı'nda kayboldu: Batu’yu arama çalışmaları 2. gününde
Berdan Çayı'nda kayboldu: Batu’yu arama çalışmaları 2. gününde Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Çayı'na atladıktan sonra akıntıya kapılıp kaybolan Batu Yetiş Kerem Kaplan'ı (18) arama çalışması, sabah saatlerinde yeniden başladı. Çalışmalar kapsamında çayın suyu kesildi.