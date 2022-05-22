Bergama'da orman yangını

22 Mayıs 2022 Pazar, 16:35

İzmir'in Karaburun ilçesindeki Gerence Körfezi'ne bakan yamaçlarda, saat 15:30 sıralarında yangın çıktı. Makilik alandan yükselen alevlere 8 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 3 su tankeri, 1 dozer ve 1 yangın söndürme helikopteri ile müdahale ediliyor.

EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

Diğer yandan, aynı saatlerde İzmir'in Bergama ilçesinde de bir orman yangını başladı. Madra Barajı yakınlarındaki Dikili Orman İşletme Şefliği sınırları içerisindeki ormanlık alanda başlayan yangına 10 arazöz, 4 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı ve 1 yangın söndürme helikopteri gönderildi. Söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.