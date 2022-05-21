Muğla'daki orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangın çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

AA
21 Mayıs 2022 Cumartesi, 17:21
Muğla'daki orman yangını söndürüldü
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Ağla Mahallesi Düzen mevkisinde kayalık ve sarp arazideki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Havadan bir helikopterin de destek verdiği çalışmalarda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın yaklaşık bir hektar ormanlık alana zarar verdi.


Yangın Orman orman yangını

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