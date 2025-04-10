Berkay Gezgin tahliye edildi: 'Ekrem Başkan'ı da çıkartacağız'

İstanbul'da İBB protestolarına katıldığı gerekçesiyle tutuklanan ve ardından CHP PM Üyeliğine seçilen Berkay Gezgin tahliye edildi. 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı Gezgin, "Ekrem Başkan'ı da çıkartacağız. Her şey çok güzel olacak" dedi.

Berkay Gezgin tahliye edildi: 'Ekrem Başkan'ı da çıkartacağız'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.04.2025 - 19:26

İstanbul'da İBB protestolarına katıldıkları gerekçesiyle aralarında CHP PM Üyesi Berkay Gezgin’in de bulunduğu tutuklanan 102 sanık, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi.

Tahliyesinin ardından Marmara Cezaevi önünde konuşan Berkay Gezgin, "Mücadeleyi siz de biz içerdeyken dışarda sürdürdüğünüz için çok teşekkür ederiz" dedi.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için de konuşan Gezgin, "Unutmayın ki milletin iradesinin önüne kimse geçemez. Siz mücadelenizi verdiğiniz için biz şu anda buradayız. Çok sağ olun. Ekrem Başkan'ı da çıkaracağız en kısa sürede. Her şey çok güzel olacak" şeklinde konuştu.


Etiketler: #Berkay Gezgin #Ekrem İmamoğlu #tutuklu

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