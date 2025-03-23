Berna Laçin ülkenin durumu yüzünden hastanelik oldu!

Sanatçı Berna Laçin, Türkiye'de yaşanan gelişmeler sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hazmedemiyorum demiştim” dedi.

Berna Laçin ülkenin durumu yüzünden hastanelik oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 17:02

CHP'de tek adayın Ekrem İmamoğlu olduğu Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi için oy verme işlemi, saat 08.00 itibarıyla başladı. İmamoğlu hakkındaki tutuklama kararı sonrası yurttaş, sandığa akın etti.

Oy verme işlemleri devam ederken, sanatçı Berna Laçin, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, durumunun iyi olmadığını belirterek, “Arkadaşlar bende durum bu (Hazmedemiyorum demiştim)” ifadelerini kullandı.

Sandık başında bekleyenlerden oy verme saatlerinin uzayıp uzamadığını sormasını isteyen Laçin, hastaneden çıkınca oy vermeye gideceğini belirterek, en yakın sandık yerini sordu.


Etiketler: #Berna Laçin #Ekrem İmamoğlu

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