Berna Laçin ülkenin durumu yüzünden hastanelik oldu!

CHP'de tek adayın Ekrem İmamoğlu olduğu Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi için oy verme işlemi, saat 08.00 itibarıyla başladı. İmamoğlu hakkındaki tutuklama kararı sonrası yurttaş, sandığa akın etti.

Oy verme işlemleri devam ederken, sanatçı Berna Laçin, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, durumunun iyi olmadığını belirterek, “Arkadaşlar bende durum bu (Hazmedemiyorum demiştim)” ifadelerini kullandı.

Sandık başında bekleyenlerden oy verme saatlerinin uzayıp uzamadığını sormasını isteyen Laçin, hastaneden çıkınca oy vermeye gideceğini belirterek, en yakın sandık yerini sordu.

Arkadaşlar bende durum bu

(Hazmedemiyorum demiştim )

Sandık saatlerinin uzama durumu var mı bir sorabilir mi sırada olanlar ?

Serum bitti mi gidicem de Memorial hastanene yakını nerede var ? pic.twitter.com/lhJWeTugHr