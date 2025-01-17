'Güçlü olan güçsüzü yer' demişti: Berna Laçin'den Hülya Avşar'a tepki

Hülya Avşar, menajerlerle ilgili tartışmaların gereksiz yere büyütüldüğünü savundu. Sektördeki tekelleşmeye de değinen Avşar, "Güçlü olan güçsüzü yer" diyerek, her meslekte bunun olduğunu belirtti. Berna Laçin ise Avşar’ın açıklamalarına tepki göstererek, onu "kapitalizmin sözlük karşılığı" olarak tanımladı.

'Güçlü olan güçsüzü yer' demişti: Berna Laçin'den Hülya Avşar'a tepki
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.01.2025 - 13:53

Eski eşler Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz gün kızları Zehra'nın doğum gününü Tarabya'daki bir balıkçıda kutladı. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avşar, menajerlerle ilgili yaşanan tartışmanın gereksiz yere büyütüldüğünü savundu.

Sanatçı, bireysel güce inandığını ve kendini yetiştiren birinin, başkalarına ihtiyacı olmadığını belirtti:

"Kimsenin seni lanse etmesine ihtiyacın olmamalı. Dolayısıyla ben öyle bir şey yaşamadım. Ama çok büyütüyorlar olayları."

Avşar, sektörde geçmişte de tekelleşme olduğuna değinerek, Ertem Eğilmez'in yönetimindeki gruptan başkalarının doğru düzgün film yapamadığını söyledi.

"Hayat bu; güçlü olan, güçsüz olanı yiyecek. Bu kadar basit. Canı yananların çok fazla kendilerini ortaya atmalarından dolayı bu iş bu kadar büyüdü. Her meslekte var bu" dedi.

BERNA LAÇİN'DEN HÜLYA AVŞAR'A TEPKİ

Hülya Avşar’ın açıklamalarına bir diğer ünlü isim, oyuncu Berna Laçin’den tepki geldi. Laçin, Avşar’ı “kapitalizmin sözlük karşılığı” olarak tanımladı. X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kapitalizmin sözlük karşılığı: Hülya Avşar. Hatta kapitalizmin kendisi Hülya Avşar kadar kapitalist değil," ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Hülya Avşar #Berna Laçin

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