Beş CHP’li belediye, limon üreticisine destek oldu

07 Şubat 2022 Pazartesi, 04:00

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ürünün dalda kalmaması amacıyla, geçtiğimiz günlerde belediyelere “Limonu bizden alın, kentinizde dağıtın” çağrısında bulunmuştu. Olumlu yanıt İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Tekirdağ’dan geldi. Bunun üzerine belediye, Erdemli’deki üreticilerden 100 ton limon aldı. 25’er ton limon İstanbul ve Ankara’ya, 20’şer ton limon Eskişehir ve Tekirdağ’a gönderildi. Maddi durumu elverişli olmayanlara dağıtılmak üzere Mersin’e de 10 ton ayrıldı.

DALDA KALMADI

Otuz yıllık limon üreticisi Selahaddin Çöyük’ün duyguları şöyle: “Limon bu yıl çiftçiyi perişan etti. İlaç, su, elektrik, mazot maliyetleri malum. Belediyenin girişimi imdadımıza yetişti. Dalda kalsaydı ağaçları kesip odun yapmaktan başka çaremiz kalmayacaktı.”