Beş CHP’li belediye, limon üreticisine destek oldu
Geçtiğimiz günlerde belediyelere limon üreticileri için çağrıda bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e CHP'li belediyeler olumlu yanıt verdi. CHP'li belediyeler, Erdemli’deki üreticilerden 100 ton limon aldı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ürünün dalda kalmaması amacıyla, geçtiğimiz günlerde belediyelere “Limonu bizden alın, kentinizde dağıtın” çağrısında bulunmuştu. Olumlu yanıt İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Tekirdağ’dan geldi. Bunun üzerine belediye, Erdemli’deki üreticilerden 100 ton limon aldı. 25’er ton limon İstanbul ve Ankara’ya, 20’şer ton limon Eskişehir ve Tekirdağ’a gönderildi. Maddi durumu elverişli olmayanlara dağıtılmak üzere Mersin’e de 10 ton ayrıldı.
DALDA KALMADI
Otuz yıllık limon üreticisi Selahaddin Çöyük’ün duyguları şöyle: “Limon bu yıl çiftçiyi perişan etti. İlaç, su, elektrik, mazot maliyetleri malum. Belediyenin girişimi imdadımıza yetişti. Dalda kalsaydı ağaçları kesip odun yapmaktan başka çaremiz kalmayacaktı.”
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