Beşik gibi sallanıyor... Balıkesir Sındırgı'da korkutan bir deprem daha!

31.10.2025 08:06:00
DHA
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sındırgı; geçen günlerde 6,1 büyüklüğünde depremle sarsılmış, deprem İstanbul dahil çevre il ve ilçelerden hissedilmişti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim Pazartesi günü 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul dahil çevre il ve ilçelerden hissedildi.

Sındırgı'da yaşanan büyük depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 07.18'de, merkez üssü Sındırgı olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 12.9 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.

