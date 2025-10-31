Beşik gibi sallanıyor... Balıkesir Sındırgı'da korkutan bir deprem daha!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim Pazartesi günü 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul dahil çevre il ve ilçelerden hissedildi.
Sındırgı'da yaşanan büyük depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 07.18'de, merkez üssü Sındırgı olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 12.9 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 31, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-10-31
Saat:07:18:50 TSİ
Enlem:39.18361 N
Boylam:28.23806 E
Derinlik:12.9 km
Detay:https://t.co/9EtBHzbwdv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi