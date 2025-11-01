Beşik gibi sallanıyor... Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem!

Geçen günlerde 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılan ve artçı sarsıntıların devam ettiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, bu sabah da deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Sındırgı'da saat 07.58'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

Depremin yerin 6.79 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.