Beşik gibi sallanıyor... Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem!

1.11.2025 08:25:00
Haber Merkezi
6.1 büyüklüğündeki sarsıntının ardından adeta beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı, bu sabaha da depremle uyandı. AFAD, saat 07.58'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Geçen günlerde 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılan ve artçı sarsıntıların devam ettiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, bu sabah da deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Sındırgı'da saat 07.58'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

Depremin yerin 6.79 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

İlgili Konular: #deprem #Balıkesir #afad #Sındırgı

