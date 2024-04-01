Etimesgut’un başkanı Beşikçioğlu, zaferini kutluyor

Yayınlanma: 01.04.2024 - 18:30

Güncelleme: 01.04.2024 - 18:30

Kesin olmayan sonuçlara göre, Etimesgut’un belediye başkanı olan CHP’li Erdal Beşikçioğlu seçimi yüzde 56.57 oy oranıyla kazandı.

Beşikçioğlu sosyal medya hesabından saat 17.30’da halkı kutlamaya davet etti.

CHP’nin Ankara Milletvekili Deniz Demir, Beşikçioğlu’nun dans ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.