Etimesgut’un başkanı Beşikçioğlu, zaferini kutluyor

CHP’nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu, kesin olmayan sonuçlara göre, seçimi kazandı. CHP milletvekili Deniz Demir, Beşikçioğlu’nun kutlama görüntülerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 18:30
Abone Ol google-news

Kesin olmayan sonuçlara göre, Etimesgut’un belediye başkanı olan CHP’li Erdal Beşikçioğlu seçimi yüzde 56.57 oy oranıyla kazandı. 

Beşikçioğlu sosyal medya hesabından saat 17.30’da halkı kutlamaya davet etti. 

CHP’nin Ankara Milletvekili Deniz Demir, Beşikçioğlu’nun dans ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. 


Erdal Beşikçioğlu haberleri CHP haberleri ETimesgut haberleri

İlgili Haberler

Etimesgut 'Behzat amirim' dedi: Erdal Beşikçioğlu önde

Etimesgut 'Behzat amirim' dedi: Erdal Beşikçioğlu önde
Erdal Beşikçioğlu'ndan Hakan Peker'e yerel seçimlerdeki ünlü isimler!

Erdal Beşikçioğlu'ndan Hakan Peker'e yerel seçimlerdeki ünlü isimler!
Etimesgut 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Etimesgut'ta seçimi kim kazandı? Etimesgut Belediye başkanı kim oldu? Erdal Beşikçioğlu kaç oy aldı?

Etimesgut 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Etimesgut'ta seçimi kim kazandı? Etimesgut Belediye başkanı kim oldu? Erdal Beşikçioğlu kaç oy aldı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tek bir başlık öne çıktı... Yandaş gazeteler seçimi nasıl gördü?

Tek bir başlık öne çıktı... Yandaş gazeteler seçimi nasıl gördü?
Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Akrep burcu yorumu
31 Mart yerel seçim sonuçları: DEM Parti hangi il ve ilçeleri kazanıyor?

31 Mart yerel seçim sonuçları: DEM Parti hangi il ve ilçeleri kazanıyor?
Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı İkizler burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı İkizler burcu yorumu
Türkiye seçimini yaptı: İşte 31 Mart Yerel Seçimleri’nin canlı sonuçları! İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum...

Türkiye seçimini yaptı: İşte 31 Mart Yerel Seçimleri’nin canlı sonuçları! İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum...
Kadıköy Belediyesi’nden Üsküdar Belediyesi’ne… ‘Validebağ’da buluşur muyuz?’

Kadıköy Belediyesi’nden Üsküdar Belediyesi’ne… ‘Validebağ’da buluşur muyuz?’
Oy verme işlemi sırasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Oy verme işlemi sırasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga: Ölü ve çok sayıda yaralı var!
Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Başak burcu yorumu