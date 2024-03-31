Etimesgut 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Etimesgut'ta seçimi kim kazandı? Etimesgut Belediye başkanı kim oldu? Erdal Beşikçioğlu kaç oy aldı?
Etimesgut seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Etimesgut'ta hangi aday ne kadar oy aldı? Etimesgut Belediye başkanı kim oldu? Erdal Beşikçioğlu kaç oy aldı?
Etimesgut yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.
ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
MHP
Enver Demirel
CHP
Erdal Beşikcioğlu
İYİ Parti
Hilmi Özer
DEM Parti
İkram Bedir
Yeniden Refah
Abdulkadir Baloğlu
Zafer Partisi
Müslim Taşdan
Saadet
Muhammed Mustafa Şahin
Memleket
Ömer Özdoğan
Büyük Birlik
Muhammed Sadık Yılmaz
HÜDA PAR
Yunus Yılmaz
DEVA Partisi
Süleyman Demir
ETİMESGUT'TA SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.
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