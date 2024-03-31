Etimesgut 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Etimesgut'ta seçimi kim kazandı? Etimesgut Belediye başkanı kim oldu? Erdal Beşikçioğlu kaç oy aldı?

Etimesgut seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Etimesgut'ta hangi aday ne kadar oy aldı? Etimesgut Belediye başkanı kim oldu? Erdal Beşikçioğlu kaç oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 17:57
Etimesgut 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Etimesgut'ta seçimi kim kazandı? Etimesgut Belediye başkanı kim oldu? Erdal Beşikçioğlu kaç oy aldı?
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Etimesgut yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

MHP

Enver Demirel

CHP

Erdal Beşikcioğlu

İYİ Parti

Hilmi Özer

DEM Parti

İkram Bedir

Yeniden Refah

Abdulkadir Baloğlu

Zafer Partisi

Müslim Taşdan

Saadet

Muhammed Mustafa Şahin

Memleket

Ömer Özdoğan

Büyük Birlik

Muhammed Sadık Yılmaz

HÜDA PAR

Yunus Yılmaz

DEVA Partisi

Süleyman Demir

ETİMESGUT'TA SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.


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