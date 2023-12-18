Beşiktaş'ta Boğaz'da erkek cesedi bulundu: 'Balıklar tarafından parçalanmış'

Yayınlanma: 18.12.2023 - 06:57

Güncelleme: 18.12.2023 - 06:58

Arnavutköy sahilde, dün saat 20.30 sıralarında Boğaz'da balık avlayan balıkçılar suda bir ceset olduğunu fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Sahil güvenlik dalgıçları tarafından sudan çıkarılan ceset tekneye alınarak Arnavutköy İskelesi'ne getirildi. Uzun süre suda kaldığı için yüzü tanınamaz hale gelen kişinin cebinden çıkan pasaporttan İran uyruklu Jabar Sabokah olduğu tespit edildi.

Sudan çıkarılan ceset olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya tanık olan Ahmet Alioğlu, “Yaklaşık bir saat önce balıkçılar bir ceset buldular. Polise haber verdiler. Cesedi çıkardılar, tekneye aldılar, şu anda iskelede. Cesedin yüzü tanınmayacak halde, balıklar tarafından parçalanmış" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.