Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Son Yazısı / Tüm Yazıları

Genç Beşiktaş

16 Aralık 2023 Cumartesi

Beşiktaş, Lugano maçına hem yönetim ve hem de sahada görev alan gençlerin olduğu yeni bir kadro ile çıktı. Bu, Rıza Çalımbay'ın Avrupa başarısı ve zorlama oluşumun gerçeğidir. Endüstriyel başarısızlığın paraya dayalı oluşumunu yok edecek kendi gücüdür Beşiktaş’ın!

Kendi futbolcumuz, gençlerimize güvenmeyen para babalarına futbol hatırlatmasıdır başarı. Lugano’yu her türlü kendi sahasında yenmek önemlidir. Ersin’den başlayan ve kendi kaynağında varolan gençlere foma veren futbol gerçeğidir. Bu, sahiplenecek taraftarın Türk futbolunu görmek arzusudur. Mesaj iyi okunmalıdır. 

Her alanda bilinmelidir ki Türkiye futbolda ve sporda vardır! Doğru futbol oynama şansı ve eğitimi verilen gençlerimiz bizi kendi hocalarımızla uçuracaktır. İnanmak başarının kendisini davet eder. Başarmak inatçı doğru eğitim ve verilecek şansla gelir. Bravo Beşiktaş’a, yönetime, Rıza hoca ve yeni ekibe, başkana! Ve bu gerçeği görecek taraftara!

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Genç Beşiktaş 16 Aralık 2023
Sosyal medyanın derbisi 10 Aralık 2023
Futbol dünyamız! 6 Aralık 2023

Günün Köşe Yazıları

Işık Kansu
Işık Kansu Büyük Başkan!
Olaylar Ve Görüşler
Alevi kıyımı ve değişmeyen yazgı - Ali Ekber ATAŞ
Olaylar Ve Görüşler
Adaletsizlik, isyan ve itiraz - Abdullah YÜKSEL
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Ciğerimiz yanıyor!
Şükran Soner
Şükran Soner Uçtu uçtu kuş uçtu...
Murat Ağırel
Murat Ağırel Çalan her telefona inanmayın
Oktay Ekşi
Oktay Ekşi İtibarlı devlet (!)
Miyase İlknur
Miyase İlknur SPK’den, soyguna yardım ve yataklık
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller ABD kışkırtmasına karşı sosyalist dayanışma
Öner Yağcı
Öner Yağcı 100. yıl kitapları
Eren Aysan
Eren Aysan Şiddet şiddeti doğurur!
Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Genç Beşiktaş

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler