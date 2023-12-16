Genç Beşiktaş

16 Aralık 2023 Cumartesi

Beşiktaş, Lugano maçına hem yönetim ve hem de sahada görev alan gençlerin olduğu yeni bir kadro ile çıktı. Bu, Rıza Çalımbay'ın Avrupa başarısı ve zorlama oluşumun gerçeğidir. Endüstriyel başarısızlığın paraya dayalı oluşumunu yok edecek kendi gücüdür Beşiktaş’ın!

Kendi futbolcumuz, gençlerimize güvenmeyen para babalarına futbol hatırlatmasıdır başarı. Lugano’yu her türlü kendi sahasında yenmek önemlidir. Ersin’den başlayan ve kendi kaynağında varolan gençlere foma veren futbol gerçeğidir. Bu, sahiplenecek taraftarın Türk futbolunu görmek arzusudur. Mesaj iyi okunmalıdır.

Her alanda bilinmelidir ki Türkiye futbolda ve sporda vardır! Doğru futbol oynama şansı ve eğitimi verilen gençlerimiz bizi kendi hocalarımızla uçuracaktır. İnanmak başarının kendisini davet eder. Başarmak inatçı doğru eğitim ve verilecek şansla gelir. Bravo Beşiktaş’a, yönetime, Rıza hoca ve yeni ekibe, başkana! Ve bu gerçeği görecek taraftara!