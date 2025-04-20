Küçükçekmece'de hareketli gece: İş yerine silahlı saldırı düzenlendi!

Küçükçekmece'de motosikletli 2 şüpheli iş yerine kurşun yağdırdı. İş yerine 13 kurşunun isabet ettiği saldırıyla ilgili polis inceleme başlattı.

Küçükçekmece'de hareketli gece: İş yerine silahlı saldırı düzenlendi!
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DHA
Yayınlanma: 20.04.2025 - 09:02

Mehmet Akif Mahallesi 1. Uzay Sokak'ta dün saat 21.00 sıralarında , kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi, iş yerine uzun namlulu silahlarla ateş etti.

Yaralı ya da can kaybının yaşanmadığı saldırıda iş yerine 13 kurşun isabet ettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, adrese motosikletle gelen şüphelilerin, iş yerine ateş ettikten sonra kaçtığı tespit edildi.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, saldırının gerçekleştiği iş yeri ile aynı binada bulunan emlak ofisine de 17 Nisan Perşembe günü pompalı tüfekle ateş edildiği öğrenildi. 


Etiketler: #saldırı

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