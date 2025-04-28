Beşiktaş'ta genç emlakçının şüpheli ölümü: 1 ay sonra evin içinde asılı bulundu

Beşiktaş’ta yaklaşık 1 ay önce kiralamak için sahibinden evin anahtarını alan emlakçı çalışanı Muhammet Yahya Karakurt (27) dairede ölü bulundu. Ailesinin yaklaşık 1 aydır ulaşamadığı Karakurt’un cesedinin, polisin yaptığı incelemede çürümeye başladığı öğrenildi. Yaklaşık 1 ay önce öldüğü düşünülen Karakurt’un cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Beşiktaş'ta genç emlakçının şüpheli ölümü: 1 ay sonra evin içinde asılı bulundu
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DHA
Yayınlanma: 28.04.2025 - 13:26

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Türkali Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre emlakçı Muhammed Tarık A.'nın (31) yanında çalışan Muhammet Yahya Karakurt, yaklaşık 1 ay önce Melek I.’nın kiralaması için kendisine verdiği anahtarı alarak daireye gitti.

O andan itibaren ailesi Karakurt’tan bir daha haber alamadı. Yaklaşık 1 ay sonra Melek I., boş daireyi kiracıya göstermek için kapıya geldi.

Yedek anahtarla kapı açılmayınca durumdan şüphelenen Melek I., itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi polis nezaretinde içeri girdi.

Dairede araştırma yapan polis, Karakurt’u odalardan birinde asılmış halde buldu.

YAKLAŞIK 1 ÖNCE ÖLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemeler sonrasında Karakurt’un cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri Karakurt'un ailesiyle yaptığı görülmede, yaklaşık 1 ay önce kendisinden haber alamadıkları, ancak kayıp başvurusunda bulunmadıkları bilgisini edindi. Karakurt'un çevresine bir miktar borcu olduğu bilgisine de ulaşıldı.


Etiketler: #beşiktaş #ölü bulundu

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