Yeşilçam'ın Ayşecik'i oyunculuğu bırakmıştı: Emlakçılık yapıyor! İşte Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali...

Yayınlanma: 21.04.2025 - 12:11

Güncelleme: 21.04.2025 - 12:11

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri olan Zeynep Değirmencioğlu, ‘Ayşecik’ karakteriyle hafızalara kazınmış ve Türk sinemasının efsaneleri arasında yerini almıştı. Henüz 2 yaşında kameralarla tanışan Değirmencioğlu, 20 yaşına kadar birçok projede rol aldıktan sonra oyunculuğu bıraktı ve bambaşka bir hayat tercih etti.

AYŞECİK KARAKTERİYLE KALPLERE TAHT KURMUŞTU



1954 doğumlu olan Zeynep Değirmencioğlu, senarist Hamdi Değirmencioğlu’nun kızı olarak sinemaya adım attı. Atıf Yılmaz’ın yönettiği ve büyük beğeni toplayan ‘Ayşecik’ filmiyle yıldızı parlayan Değirmencioğlu, izleyici ilgisi üzerine bu karakterle 11 yılda 15 filmde yer aldı.

OYUNCULUĞA VEDA ETTİ, EMLAKÇILIĞA BAŞLADI



Türk sinemasında çocuk yıldızlara ilham olan Değirmencioğlu, oyunculuk kariyerini zirvede bıraktı. Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Serkan Acar ile evlendikten sonra setlere veda etti ve İstanbul’da emlakçılık yapmaya başladı. Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Değirmencioğlu’nun son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.

“HİÇ ÖZLEMEDİM”



Ece Saruhan’a verdiği bir röportajda içten açıklamalarda bulunan Zeynep Değirmencioğlu, setleri ve sinemayı hiç özlemediğini şu sözlerle dile getirdi:



“Zaten 1.5 yaşımdan 20 yaşıma kadar setlerdeydim. Oyunculuğa benim bıraktığım yaşta başlayanlar var. Çocukluğu, genç kızlığı setlerde geçmiş biri olarak evlilik hayatı, ev hanımlığı ve çocuklar çok daha cazip geldi bana.”

"SİNEMAYI BIRAKTIĞIMA PİŞMAN OLMADIM"



“Sinemayı bıraktığıma hiç pişman olmadım. Hiç özlem duymadım. Şimdi çok iyi işler yapıldığını düşünüyorum. Bizim zamanımıza göre imkânlar çok daha fazla tabii” diyen Değirmencioğlu, ailesiyle mutlu bir yaşam sürdüğünü belirtti.

AYŞECİK’İN SON HALİ



Zeynep Değirmencioğlu’nun yıllar sonraki görüntüsü, nostalji sevenlerin ilgisini çekti.

İşte Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu’nun son hali...





