Beşiktaş'ta otomobil üstünde cinsel ilişkiye giren 2 kişi adliyeye sevk edildi

14 Haziran 2022 Salı, 15:32

Sosyal medya platformlarında, Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi civarında bir kadın ile erkeğin otomobil üzerinde cinsel ilişkiye girmelerine ilişkin görüntülerinin yayımlanması üzerine savcılık, "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında otel sahibi turizmci olduğu belirlenen A.E.K. (43) ile oyuncu olduğu belirtilen kadın şüpheli Z.S. (37) gözaltına alınmıştı.

SAVCILIKTAKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Son olarak, Emniyet'teki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de 31 Mayıs günü başlayan kamuya açık alanlarda cinsel ilişki ve çıplaklık görüntülerine bir yenisi daha eklenmişti. Önceki akşam İstanbul Beşiktaş’ta çekilen görüntülerde bir çift yağmura ve çevredekilere aldırış etmeden uzun süre otomobil üzerinde ilişkiye girmiş, görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti.

Çift, kendilerine tepki gösteren bir kişinin “Otele gidin evinize gidin” sözlerine de “Sana ne lan” diyerek tepki göstermişti.

KİMLİKLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

İktidara yakılığıyla bilinen Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; haklarında 'hayasızca hareket' suçundan işlem başlatılan A.E.K.'nin "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından kaydı bulunduğu belirlenmişti.

Gözaltına alınan kişilerden birinin oyuncu Z. S. olduğu ortaya çıkmış; diğer şüphelinin ise hakkında 2 suç kaydı bulunan otel sahibi A.E.K. olduğu anlaşılmıştı.