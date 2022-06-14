Beşiktaş'ta otomobil üstünde cinsel ilişkiye giren 2 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul Beşiktaş'ta, bir çiftin çevredekilere aldırış etmeden otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye girdiği görüntülerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Birinin oyuncu, diğerinin ise otel sahibi olduğu ortaya çıkan şüphelilerin savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Sosyal medya platformlarında, Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi civarında bir kadın ile erkeğin otomobil üzerinde cinsel ilişkiye girmelerine ilişkin görüntülerinin yayımlanması üzerine savcılık, "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında otel sahibi turizmci olduğu belirlenen A.E.K. (43) ile oyuncu olduğu belirtilen kadın şüpheli Z.S. (37) gözaltına alınmıştı.
SAVCILIKTAKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Son olarak, Emniyet'teki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.
NE OLMUŞTU?
Türkiye'de 31 Mayıs günü başlayan kamuya açık alanlarda cinsel ilişki ve çıplaklık görüntülerine bir yenisi daha eklenmişti. Önceki akşam İstanbul Beşiktaş’ta çekilen görüntülerde bir çift yağmura ve çevredekilere aldırış etmeden uzun süre otomobil üzerinde ilişkiye girmiş, görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti.
Çift, kendilerine tepki gösteren bir kişinin “Otele gidin evinize gidin” sözlerine de “Sana ne lan” diyerek tepki göstermişti.
KİMLİKLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
İktidara yakılığıyla bilinen Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; haklarında 'hayasızca hareket' suçundan işlem başlatılan A.E.K.'nin "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından kaydı bulunduğu belirlenmişti.
Gözaltına alınan kişilerden birinin oyuncu Z. S. olduğu ortaya çıkmış; diğer şüphelinin ise hakkında 2 suç kaydı bulunan otel sahibi A.E.K. olduğu anlaşılmıştı.
Video Haberler
- Trafiği durdurup şınav çekmişti, gözaltına alındı
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Kağıthane'de öldürülen ev sahibinin oğlu konuştu
- Selde yaşamını yitirmişti, son yolculuğuna uğurlandı
- Canlı yayında garip canlandırma: 'Kabızım, ıkınıyorum'
- Erdoğan'dan 'THY' kararı
- İstanbul'da faciadan dönüldü: Üç çocuk yaralandı
- 'Olay bir parti olayı olmayı çoktan aştı'
- 'Yürütmenin yargı üzerindeki gölgesini kaldıracağız'
- Telefon dolandırıcılarının serveti şok etti
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Söyleyeyim: Mahalle karışacak...
- 'Poz vermek gibi gailesi yok'
- Otobüs biletlerinde bir devir sona erdi
- Otomobil üzerinde ilişkiye girenlerin kimliği belli oldu
- CHP'den yeni SADAT hamlesi
- Kaftancıoğlu'ndan jet yanıt
- Erdoğan yine kendiyle çelişti
- NBA yıldızına şok... Hapis cezasıyla karşı karşıya!