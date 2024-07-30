Beşiktaş’ta park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı

İstanbul Beşiktaş’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki iki araca çarparak takla attı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 08:27
Beşiktaş’ta park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı
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Kaza, saat 00.00 sıralarında Beşiktaş Muradiye Mahallesi Kalıpçı Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokakta yokuş yukarı seyir halinde olan 34 EDY 07 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki iki araca çarparak takla attı. T

akla atan araçtaki sürücü ve beraberindeki iki kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri, sürücü ve beraberindeki iki kişiye tedbir amacıyla müdahalede bulundu. Kazada takla atan araç kullanılamaz hale gelirken park halindeki iki araçta da hasar meydana geldi.


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