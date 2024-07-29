Afyonkarahisar’da otobüs bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Afyonkarahisar’da yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki 34 YT 0361 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Karahisar Tüneli çıkışında kontrolü kaybederek bariyerlere çarptı.
Kazada, otobüsteki yolculardan H.E. (53) ile İ.T. (37) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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