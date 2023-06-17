Beşiktaş'ta servis minibüsü otomobile çarptı: 4 yaralı

Yayınlanma: 17.06.2023 - 09:00

Güncelleme: 17.06.2023 - 09:01

Ulus Mahallesi Adnan Saygun Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında; Cengiz Keskin'in kullandığı servis minibüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak dönüş yapan otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile serviste bulunan 3 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü aracında sıkıştı. Yurttaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

SÜRÜCÜ SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi otomobil sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Adnan Saygun Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.