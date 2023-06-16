Faciadan dönüldü... Pendik’te yolcu minibüsü hastanenin bahçesine daldı

İstanbul Pendik’te şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü, özel bir hastanenin bahçesindeki panoya çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan bir yolcu hafif yaralanırken, minibüs ve hastanenin panosu hasar gördü.

DHA
Yayınlanma: 16.06.2023 - 11:25
Faciadan dönüldü... Pendik’te yolcu minibüsü hastanenin bahçesine daldı
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Bahçelievler Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı'nda, saat 09.30 sıralarında; Haluk Akyüz yönetimindeki 34 M 5153 plakalı yolcu minibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

ACİL BÖLÜMÜNÜN BAHÇESİNE DALDI

Minibüs özel bir hastanenin acil bölümünün bahçesine daldı. Kazada hastanenin panosuna çarparak duran minibüsteki bir yolcu hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanenin sağlık çalışanları ismi öğrenilemeyen yaralıyı tedavi ederken, polis ekipleri kaza yerine şerit çekerek çevrede önlem aldı.

Kaza nedeniyle minibüs ile hastanenin aydınlatma direği ve panosu hasar gördü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


Pendik Minibüs yolcu minibüsü

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